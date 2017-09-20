Otomobil Yayaya Çarptı

Adıyaman'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Altınşehir mahallesi Altınşehir Cami yanındaki cadde üzerinde Mazlum Şahin yönetimindeki 63 DS 899 plakalı otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan Meliha Nacar'a çarptı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Özel Park Hospital Hastanesine kaldırıldı. Yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.