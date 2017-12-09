Otomobil Yunus Polislerine Çarptı: 2 Polis Yaralı

Samsun'da otomobilin motosikletli yunus polislerine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 polis memuru yaralandı.

Samsun'da otomobilin motosikletli yunus polislerine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 polis memuru yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Akın Sokak ile Nebiler Caddesi'nin kesiştiği yerde saat 18.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat P. yönetimindeki 55 BS 575 plakalı otomobil, bir ihbar üzerine olay yerine giden Erkut B. idaresindeki 55 A 4856 plakalı Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli yunus ekiplerine çarptı. Otomobilin yandan çaparak rampa aşağı savurduğu polis motosikletinde bulunan sürücü polis memuru Erkut B. ile yanındaki meslektaşı Bahadır U. yaralandı. Polislerin kaza geçirdiğini haber alan diğer ekiplerdeki polis memurları meslektaşlarının yanına giderek yardım ettiler. Yaralı polis memurları 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Otomobil sürücüsü Murat P. polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.