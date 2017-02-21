Otomobilde Sıkışan Sürücü Kurtarıldı

Elazığ'da iki aracın karıştığı kazada sıkışan sürücü sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye...

Elazığ'da iki aracın karıştığı kazada sıkışan sürücü sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, merkez Malatya Caddesinde Tofaş kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametine giden 06 YNJ 16 plakalı otomobil ile Saraybosna Caddesinden gelen 44 DH 517 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan 44 plakalı otomobil, yön levhasına vurarak durdu. Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücüyle birlikte iki kişi yaralandı. Kazayı görenler, durumu sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri araç içerisindeki yaralıya müdahale ederken, kurtarma ekipleri de aracı keserek ismi öğrenilemeyen sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Yaklaşık yarım saat süren çalışma ile kurtarılan sürücü ile arkadaşı ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı.Yapılan incelemede 44 plakalı araçtan çok sayıda alkol şişesi çıktı.