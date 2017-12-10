  • BIST 107.921
  • Altın 154,062
  • Dolar 3,8353
  • Euro 4,5054
  • Samsun 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 12 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 20 °C
  • Sinop 18 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 15 °C

Otomobilde Uyuşturucu Partisine Polisi Baskını

» »
Otomobilde Uyuşturucu Partisine Polisi Baskını
Isparta'da devriye görevi yaparken bir araçtan şüphelenen polis ekipleri, 3 kişinin uyuşturucu partisi yaptığı öne sürülen otomobilde ayrı şekillerde...

Isparta'da devriye görevi yaparken bir araçtan şüphelenen polis ekipleri, 3 kişinin uyuşturucu partisi yaptığı öne sürülen otomobilde ayrı şekillerde paketlenmiş eroin, metamfetamin ve kubar esrar maddesi ele geçirdi. Otomobilde yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gece saat 03.00 sıralarında Dere Mahallesi Gölcük Yolu üzerinde devriye görevi yapan Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı sivil Cinayet Bürosu ekipleri, 10 plakalı bir otomobil içerisinde bulunan şahısların uyuşturucu kullandığını gördü. Aracın yanına giden sivil ekipler, 3 şahıs ile birlikte uyuşturucu madde kullanımında kullanılan 2 adet aparat ile 3,32 gram kubar esrar ve ayrı bir pakette bulunan 1,85 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi. Araştırmayı derinleştiren ekipler, Narkotik Suçlarla Mücadele birimlerine bağlı hassas burunlu dedektör köpek talebinde bulundu. Dedektör narkotik köpeğinin ekiplerle birlikte yaptığı aramalarda ise paketlenmiş şekilde 5,62 gram kubar esrar, 2,42 gram metamfetamin, ayrı şekilde paketlenmiş 1 gram ve 0,78 gram eroin, yine farklı şekilde paketlenmiş 2,52 gram ve 1,08 gram şeklinde kubar esrar maddesi daha ele geçirildi.

Olayla ilgili araçta bulunan H.G. (39), M.Y. (45) ve K.T. (40) isimli şüpheliler "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçuyla yakalanarak emniyete sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yakalanan şüphelilerin daha sonra Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi.

Öte yandan, 3 şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ünlü Futbolcu Burak Yılmaz’ın İçinde Bulunduğu Lüks Araç Kaza Yaptı10 Aralık 2017 Pazar 13:48
  • Cami Yangınında 1 Kişi Gözaltında10 Aralık 2017 Pazar 13:43
  • Şiddetli Lodos Çatıları Uçurdu, 15 Ev Hasar Gördü10 Aralık 2017 Pazar 13:38
  • Kilis’te Suriyeli Aile Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi10 Aralık 2017 Pazar 13:23
  • Park Tartışmasında 2 Güvenlik Görevlisini Bıçakla Yaraladı10 Aralık 2017 Pazar 13:18
  • Kaçak Afgan Yolcuların İhbarı Üzerine Yakalandı10 Aralık 2017 Pazar 13:18
  • Şanlıurfa’da Trafik Kazası: 7 Yaralı10 Aralık 2017 Pazar 13:08
  • Tüfekle Şaka Yaparken, Amcasının Kızını Öldürdü10 Aralık 2017 Pazar 13:03
  • Çanakkale’de Çıkan Yangında Cami Kullanılmaz Hale Geldi10 Aralık 2017 Pazar 12:48
  • Sıkışan Gaz Bomba Gibi Patladı, Ev Harabeye Döndü10 Aralık 2017 Pazar 12:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti