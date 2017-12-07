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Otomobilden Ses Sistemi Çalan Hırsız Zanlısı Yakalandı

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Otomobilden Ses Sistemi Çalan Hırsız Zanlısı Yakalandı
Kahramanmaraş'ta bir otomobilden ses sistemi çalan şüpheli yakalandı.

Kahramanmaraş'ta bir otomobilden ses sistemi çalan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, dün gece Dulkadiroğlu ilçesi, Şeyh Şamil Mahallesi'nde park halindeki 46 AG plakalı otomobilin sağ ön kapısını anahtar uydurmak suretiyle açan bir kişi, otomobile ait 4 adet hoparlör, 1 adet amfi ve 1 adet bagaj bufurunu sökerek çalıp kaçtı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan araştırmada kimliği tespit edilen şüpheli Cebrail B. çalınan malzemeler ile birlikte yakalandı.

Malzemeler araç sahibine aynı gün polis ekipleri tarafından teslim edildi. Şüpheli Cebrail B. Yörükselim Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardınan adliyeye sevk edildi.

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