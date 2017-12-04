Otomobilin Çarpan Kadın Hayatını Kaybetti

Çorum'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpan kadın hayatını kaybetti.
Kaza, Alaca yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Y.B. yönetimindeki otomobil, Alaca yol ayrımında karşıdan karşıya geçmeye çalışan G.A. (66) adlı kadına çarptı. Kazada yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybederken otomobil sürücüsü yaralandı.
Sürücü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.