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Otomobilin Çarptığı 16 Yaşındaki Bisikletli Genç Hayatını Kaybetti

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Otomobilin Çarptığı 16 Yaşındaki Bisikletli Genç Hayatını Kaybetti
Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin bisiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin bisiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaza, Seydişehir Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhittin K. (22) yönetimindeki 34 AV 3067 plakalı araç, Ahmet Dönmez (16) yönetimindeki bisiklet ile çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Ahmet Dönmez'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ağır yaralanan Dönmez sonra ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Dönmez burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan oğlunun yaralandığını duyan baba Adem Dönmez ölüm haberinin ardından hastanede sinir krizi geçirdi.

Yetkililerce olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobilin Çarptığı 16 Yaşındaki Bisikletli Genç Hayatını Kaybetti

Otomobilin Çarptığı 16 Yaşındaki Bisikletli Genç Hayatını Kaybetti

Otomobilin Çarptığı 16 Yaşındaki Bisikletli Genç Hayatını Kaybetti

Otomobilin Çarptığı 16 Yaşındaki Bisikletli Genç Hayatını Kaybetti

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