Otomobilin Çarptığı Anne Öldü, 2 Çocuğu Yaralandı

Isparta'da karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı esnada otomobil çarpan anne öldü, 2 çocuğu ise yaralandı.

Isparta'da karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı esnada otomobil çarpan anne öldü, 2 çocuğu ise yaralandı.

Kaza dün saat 08.30 sıralarında Isparta İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Fatih Mehmet B. yönetimindeki otomobil, halk otobüsünden indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan anne Halise Özdamar ile iki çocuğuna çarptı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, kazada yaralanan 2 çocuğu Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesine sevk etti. Kazada hayatını kaybeden anne ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Yaralı çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, SDÜ Tıp Fakültesinde otopsisi yapılan annenin cenazesi ise Gelendost ilçesi Çaltı köyüne gönderildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kazaya karışan sürücünün ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi.