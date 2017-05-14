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Otomobilin Çarptığı Bisiklet Sürücüsü Öldü

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Otomobilin Çarptığı Bisiklet Sürücüsü Öldü
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobil sürücüsünün çarptığı bisiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobil sürücüsünün çarptığı bisiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Çaycuma ilçesine bağlı Karamusa köyü Dedeler mevkii Kaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Levent M. idaresindeki 67 125 plakalı otomobil, yol kenarında bisikleti ile seyir halindeki Aykut Akçay'a (29) çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü Aykut Akçay olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Otomobil sürücüsü Levent M., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Aykut Akçay'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Ekipler, kaza anının güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Hayatını kaybeden Akçay'ın yakınları sinir krizleri geçirdi. Cumhuriyet Savcılığı'nın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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