Antalya'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Antalya'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi Kızılarık Caddesi'nde meydana geldi. İsmail Aydınoğlu (75), cadde üzerindeki bir fırından ekmek aldıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışırken, yaşlı adama İ.A. (38) idaresindeki 07 D 9646 otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Aydınoğlu, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.