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Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Yaşam Mücadelesini Kaybetti

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Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Yaşam Mücadelesini Kaybetti
İzmir'in Konak ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen 85 yaşındaki talihsiz adam, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

İzmir'in Konak ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen 85 yaşındaki talihsiz adam, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaşlı adam, yapılan müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, dün saat 11.20 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balçova yönünden Konak istikametine seyir halinde olan 70 yaşındaki K.Y. idaresindeki 35 RGJ 48 plakalı otomobil, iddialara göre Sadık Bey durağı yakınında karşıdan karşıya geçmeye çalışan 85 yaşındaki Enver Çağlayan'a çarptı. Kaza sonucu, talihsiz adam yol savrularak ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Çağlayan, 112 sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahelenin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Çağlayan, dün akşam saat 18.45 sıralarında yaşam mücadelesini kaybetti. Öte yandan, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, K.Y. sorgulanmak üzere polis ekiplerince emniyete götürüldü.

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