Otomobilin Çarptığı Yaşlı Kadın Öldü

Samsun'un Yakakent ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Samsun'un Yakakent ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Ümit Y.(39) idaresindeki 55 LL 277 plakalı otomobil Cebeci Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki Güfte Gül isimli kadına çarptı. Ağır yaralanan yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.