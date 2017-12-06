Kaza, Gençlik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Devlet Hastanesine istikametine seyir halinde olan Avni A. yönetimindeki 55 HA 838 plakalı otomobil,...

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, Gençlik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Devlet Hastanesine istikametine seyir halinde olan Avni A. yönetimindeki 55 HA 838 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmekte olan yaya Kemal K.'ye (41) çarptı. Kazada yaralanan yaya, olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.