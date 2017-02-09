Kaza, Emirefendi Hasan Çakan Çakın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat A. idaresindeki 57 FB 661 plakalı otomobil yolun karşısına geçmekte...

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, Emirefendi Hasan Çakan Çakın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat A. idaresindeki 57 FB 661 plakalı otomobil yolun karşısına geçmekte olan Selim Soruklu'ya (22) çarptı. Kazada yaralanan yaya olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.