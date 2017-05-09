Otomobilin Kadına Çarpma Anı Kameraya Böyle Yansıdı

Kütahya'da yolcu otobüsünden inip yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı.

Kütahya'da yolcu otobüsünden inip yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Talihsiz kadın kazada yaralanırken, kaza anı MOBESE kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Atatürk Bulvarı Domaniçliler Kavşağında meydana gelen olayda, otobüsten inen kadın hızla yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada otomobil kadına çarparak yaralanmasını sebep oldu. Yaralı kadın, otomobil sürücüsü ve çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Dumlupınar üniversitesi Evliye Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İsmi açıklanmayan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.(EFE)