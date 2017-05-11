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Otomobilin Kapılarına Zulalanmış 15 Kilo Esrar Ele Geçirildi

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Otomobilin Kapılarına Zulalanmış 15 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Elazığ'da bir otomobilin kapılarına zulalanmış 15 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Elazığ'da bir otomobilin kapılarına zulalanmış 15 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik uygulama yaptı. Uygulama sırasında Diyarbakır yolu üzerinde şüpheli bir aracı durduran polis, narkotik köpeği Bixi ile araçta arama yaptı. Dedektör köpeğin aracın kapılarına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı incelemede arka iki kapının içine zulalanmış 5 kilogram toz esrar ele geçirildi. Bunun üzerine araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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