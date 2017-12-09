Otomobilin Motor Kısmında Sıkışan Yavru Kediyi İtfaiye Kurtardı

Siirt'e park halindeki bir aracın motor kısmına giren ve sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Siirt'e park halindeki bir aracın motor kısmına giren ve sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Hami Efendi Caddesi'nde park halinde bulunan bir aracın motor kısmına giren yavru kediyi gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın sahibine ulaştı. Çalışma başlatan itfaiye ekipleri, yavru kedinin kayışa sıkıştığını fark etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kedi yavrusu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kedinin ayağının kayış kısmına sıkıştığını belirten Siirt İtfaiye Müdürü Mizbah Yılmaz, "Bize gelen ihbarı anında değerlendirdik. Yavru kedimizin ayağı kayışa sıkışmış ve ayağı kırılmıştı. Yavru kedi buraya ısınmak için girmiştir ancak sıkışmıştır. Kış aylarında ve havaların soğuması ile beraber kediler araçların motor kısmını tercih etmektedirler. Kediyi sıkıştığı yerden çıkardık ve tedavisi için veterinerlere teslim edeceğiz" dedi.