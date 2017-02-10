Otomobiline Asit Döktüler

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde otomobilini kafetarya önüne park eden şahıs, aracının üstüne asit döküldüğünü fark edince gözlerine inanamadı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde otomobilini kafetarya önüne park eden şahıs, aracının üstüne asit döküldüğünü fark edince gözlerine inanamadı.

Olay, Karamürsel Kayacık Mahallesi İnönü Caddesi üzerindeki bir kafeterya önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa B., 41 JA 633 plakalı otomobilini bir kafetaryanın önüne park etti. Park halindeki otomobilin yanına gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler, otomobilin çeşitli kısımlarına asit dökerek olay yerinden kaçtı. Park halindeki aracının yanına gelen Mustafa B., otomobilinin üzerine asit döküldüğünü görünce kısa süreli şok geçirdi. Mustafa B. daha sonra polise haber verdi. Bu sırada asit dökülen otomobili gören vatandaşlar, yaşanan olayı şaşkınlıkla takip etti.

Olay yerine gelen emniyet ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.