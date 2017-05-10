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Otomobille Çarpışan Minibüs Köprüden Uçtu: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Otomobille Çarpışan Minibüs Köprüden Uçtu: 1 Ölü, 1 Yaralı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobille çarpışan minibüs, 10 metre yükseklikteki köprüden uçtu.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobille çarpışan minibüs, 10 metre yükseklikteki köprüden uçtu. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, yol yapım çalışmalarının devam ettiği Süleymanpaşa - Malkara yolu Çavuşköy Mahalesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden Emin Hatipoğlu yönetimindeki 59 EP 917 plakalı minibüs, mahalle yolundan karayoluna çıkmak üzere olan Ramadan Şahin (64) yönetimindeki 59 LY 975 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kontrolden çıkan minibüs yaklaşık 10 metre yükseklikteki köprüden yere çakıldı.

Kazada, sürücü Hatipoğlu sıkıştığı yerde hayatını kaybederken, minibüste bulunan Erbil Topel (45) ise itfaiye ekiplerince ağır yaralı halde çıkarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

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