Otomobille Çarpışan Motosikletin Sürücüsü Öldü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, arka koltuktaki arkadaşı ise yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, arka koltuktaki arkadaşı ise yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Bademli Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Tuna Çiftçi(20) idaresindeki plakasız motosiklet, Burak Z. (21) idaresindeki 09 RY 992 plakalı otomobille Beyşehir KYK yurdu yakınlarında çarpıştı. Kaza sonucu motosikletten yola savrularak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ile motosikletin arka koltuğunda oturan Ayten Ö.(19) adrese sevk edilen ambulanslarla yaralı olarak kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsü Çiftçi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı Ayten Ö. ise acil serviste yapılan müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün, arkadaşı olan yüksekokul öğrencisi Ayten Ö.'yü kaldığı yurda bırakmak için hareket halindeyken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Otomobil sürücüsü Burak Z. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.