Otomobiller Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazadan sürücüler yara almadan kurtulurken, 1 yolcu hafif şekilde yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazadan sürücüler yara almadan kurtulurken, 1 yolcu hafif şekilde yaralandı.

Kaza Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kepez Mahallesi Dağevleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman D. idaresindeki 67 TD 044 plakalı hafif ticari kamyonet ile Recep S. yönetimindeki 67 LG 210 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki otomobil de ağır hasar görürken, sürücüler yara almadan kurtuldu. Kaza sırasında Süleyman D.'nin kullandığı araçta yolcu olarak bulunan Emre D. hafif şekilde yaralanırken, tedavisi için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre kapalı olan yol, araçların kaldırılması ile yeniden trafiğe açıldı.

Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.