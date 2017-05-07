  • BIST 93.928
  • Altın 140,116
  • Dolar 3,5441
  • Euro 3,8951
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 12 °C
  • İzmir 22 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 15 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 13 °C

Otomotiv İhracatı Nisan Ayında Yüzde 12 Artışla 2,3 Milyar Dolar Oldu

» »
Otomotiv İhracatı Nisan Ayında Yüzde 12 Artışla 2,3 Milyar Dolar Oldu
Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü ve son 11 yıldır üst üste ihracat şampiyonu olan otomotivde nisan ayında yüzde 12 artışla 2,3 milyar dolar ihracat...

Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü ve son 11 yıldır üst üste ihracat şampiyonu olan otomotivde nisan ayında yüzde 12 artışla 2,3 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi.

İhracat başarısında binek otomobiller grubundaki yüzde 61 artış etkili olurken, nisan ayında en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülkeden yedisinde çift haneli artış kaydedildi. İtalya'ya ihracatta yüzde 30, Fransa'ya yüzde 31, ABD'ye yüzde 50, Rusya'ya yüzde 88, İsrail'e yüzde 19 ve İran'a ihracatta yüzde 18 artış gerçekleşirken, otomotiv sektörü bu sene 27 milyar dolar ihracat hedefine doğru emin adımlarla ilerliyor. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv sektörü ihracatı nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 2,3 milyar dolara yükseldi. Yedi aydır ihracatta 2 milyar dolar barajını geçmeyi sürdüren sektör, toplam ihracatın da beşte birini tek başına gerçekleştirmiş oldu. Binek otomobil ihracatı yüzde 61 artışla 968 milyon dolar olurken, otomotiv yan sanayi ihracatı yüzde 13 azalarak 735 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 7 azalarak 408 milyon dolar ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 7 artarak 140 milyon dolar oldu.

Otomotiv yan sanayiinde en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülkenin dokuzuna ihracatta düşüş yaşandı. Fransa'ya ihracatta yüzde 25, Birleşik Krallık'a yüzde 11, Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracatta yüzde 20 düşüş yaşanırken, Rusya'ya ihracatta yüzde 21 artış oldu. Binek otomobillerde en büyük pazar olan İtalya'ya ihracat yüzde 62, ikinci büyük pazar Fransa'ya yüzde 102, Almanya'ya yüzde 61, İspanya'ya yüzde 57 ve ABD'ye yüzde 192 arttı.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda en büyük pazar olan Birleşik Krallık'a ihracatta artış yüzde 6, Fransa'ya artış da yüzde 29 oldu. İtalya'ya yönelik ihracatta yüzde 13, Hollanda'ya ise yüzde 57 düşüş görüldü. Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda ise en büyük pazar Almanya'ya ihracat yüzde 3, İtalya'ya yüzde 54, Polonya'ya yüzde 179 artarken, Birleşik Krallık'a ihracatta yüzde 22 düşüş görüldü.

Türkiye otomotiv endüstrisinin ülke grubu bazında en büyük pazarı olan AB'ye ihracat yüzde 15 artışla 1,8 milyar dolar olurken, AB toplam ihracattan yüzde 78 pay aldı. Alternatif pazarlardan Amerika ülkelerine yüzde 46, eski Doğu Bloku ülkelerine yüzde 55 ve Asya-Okyanusya ülkelerine ihracatta yüzde 29 artış oldu.

Otomotiv İhracatı Nisan Ayında Yüzde 12 Artışla 2,3 Milyar Dolar Oldu

Otomotiv İhracatı Nisan Ayında Yüzde 12 Artışla 2,3 Milyar Dolar Oldu

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hatay’da Kayısı Hasadı Başladı06 Mayıs 2017 Cumartesi 15:28
  • Demir: “Dijitalleşmede Ülkemiz İçin Üzerimize Düşeni Fazlasıyla Yapmaya Hazırız”06 Mayıs 2017 Cumartesi 15:18
  • Aso Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı Eskişehir’de Yapıldı06 Mayıs 2017 Cumartesi 14:08
  • Bakan Tüfenkci: "Bu Kredi Kuruluşlarını Artık Kimse Ciddiye Almıyor"06 Mayıs 2017 Cumartesi 13:28
  • Btso İşçi İle İşveren Arasında Köprü Oluyor06 Mayıs 2017 Cumartesi 12:58
  • Bakan Çelik: “Bakanlığın Ar-ge Merkezlerini Özel Sektörün Kullanımına Açtık”06 Mayıs 2017 Cumartesi 11:43
  • Nektarin Kızardıkça Üreticisi Güldü06 Mayıs 2017 Cumartesi 10:13
  • Gazipaşa Domatesi Dünyaya Dağılıyor06 Mayıs 2017 Cumartesi 09:33
  • Türkiye Yüzde 100 Yerli Tohum Üretiyor06 Mayıs 2017 Cumartesi 08:58
  • Borsa Haftayı Yükselişle Tamamladı05 Mayıs 2017 Cuma 18:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti