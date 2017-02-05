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Otomotiv İhracatı Ocak Ayında Yüzde 37 Artışla 2,1 Milyar Dolar Oldu

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Otomotiv İhracatı Ocak Ayında Yüzde 37 Artışla 2,1 Milyar Dolar Oldu
Türkiye ihracatının 11 yıldır üst üste lider sektörü olan otomotivde, 2016 yılı şampiyonları belli oldu.

Türkiye ihracatının 11 yıldır üst üste lider sektörü olan otomotivde, 2016 yılı şampiyonları belli oldu. Geçen yıl en çok ihracat gerçekleştiren firmalar sıralamasında zirvede Ford Otomotiv yer aldı. Listede ikinci sırayı bir önceki yıla göre bir basamak yükselen Tofaş alırken, Oyak Renault da üçüncü oldu.

İhracatın lokomotif sektörü 2017 yılına da hızlı başladı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre otomotiv sektörünün ocak ayı ihracatı yüzde 37 artışla 2 milyar 69 milyon dolar oldu. Ocak ayında toplam ihracattaki payını yüzde 20'ye çıkaran otomotiv, böylece Türkiye ihracatının beşte birini tek başına gerçekleştirdi.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, geçen yıl dünya ticaretindeki daralma, petrol-emtia fiyatlarındaki düşüş ve parite gibi Türkiye ihracatını olumsuz etkileyen faktörlere rağmen otomotiv firmalarının başarı grafiğini sürdürdüğüne dikkat çekerek "Türk Otomotiv Endüstrisi olarak ihracatı artırma yolunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ocak ayındaki artış bunun en iyi göstergesi. Bu yıl sonunda 25 milyar dolar ihracat hedefine ulaşacağımıza inanıyoruz. 11 yıldır üst üste şampiyon olan sektörümüzün liderliğini sürdürmesinde katkısı olan tüm firmalarımızın başarılarının devamını diliyorum " dedi.

Türkiye ihracatının 11 yıldır üst üste lider sektörü olan otomotivde 2016 döneminin şampiyon firmaları belli oldu. Sektörün 2008 yılından sonraki en iyi performansını gösterdiği 2016'da yüzde 13 artışla 23,9 milyar dolar ihracata imza atan firmaların zirvesinde Ford Otomotiv yer aldı.

Geçen yıl en çok ihracat gerçekleştiren firmalar sıralamasında Ford Otomotiv'in ardından Tofaş ikinci olurken, Oyak Renault da üçüncü oldu. İlk üç şirketi sırasıyla Kibar Dış Ticaret, Toyota Otomotiv, Bosch Sanayi, takip etti.

İhracatın lokomotif sektörü 2017 yılına da hızlı başladı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre otomotiv sektörünün ocak ayı ihracatı yüzde 37 artışla 2 milyar 69 milyon dolar oldu. Sektör, 2008 yılından bu yana en yüksek ocak ayı ihracat rakamına da ulaştı. Ocak ayında toplam ihracattaki payını yüzde 20'ye çıkaran otomotiv, böylece Türkiye ihracatının beşte birini tek başına gerçekleştirdi.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, geçen yıl dünya ticaretindeki daralma, petrol-emtia fiyatlarındaki düşüş ve parite gibi Türkiye ihracatını olumsuz etkileyen faktörlere rağmen otomotiv firmalarının başarı grafiğini sürdürdüğüne dikkat çekti. Geçen yıl yüzde 13 artışla 23,9 milyar dolar ihracata imza atan otomotiv sektörünün Türkiye ihracatına ivme kattığını vurgulayan Orhan Sabuncu, "Türk Otomotiv Endüstrisi olarak bu yıl da ihracatımızı kalıcı olarak artırma yolunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Ocak ayında yüzde 37 oranındaki artışımız, bunun en iyi göstergesi. Bu yılki hedefimiz olan 25 milyar dolar ihracat hedefimize gerçekleştireceğimize inanıyoruz. 11 yıldır üst üste şampiyon olan sektörümüzün liderliğini sürdürmesinde katkısı olan tüm firmalarımızın başarılarının devamını diliyorum" dedi.

En büyük pazar Almanya'ya ihracat yüzde 15 arttı

OİB verilerine göre ocak ayında en büyük ülke pazarı olan Almanya'ya ihracat yüzde 15 artışla 323 milyon dolar oldu. Almanya'nın ardından en büyük pazarlardan Birleşik Krallık'a ihracat yüzde 28 artışla 249 milyon dolar, Fransa'ya yüzde 60 artışla 233 milyon dolar, İtalya'ya yüzde 46 artışla 222 milyon dolar olarak gerçekleşti. En önemli pazarlardan Birleşik Krallık'a yönelik artışta binek otomobiller ihracatının yüzde 151, Fransa'ya yaşanan artışta ise yine binek otomobiller ihracatının yüzde 244 artması etkili oldu. İhracat İran'a yüzde 214, İsrail'e yüzde 201 artarken, Amerika Birleşik Devletleri'ne de yüzde 28 düşüş gözlendi. ABD'ye düşüşte binek otomobiller ihracatının yüzde 100, yan sanayi ihracatının da yüzde 18 düşmesi etkili oldu.

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