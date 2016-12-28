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“Otomotiv Sektöründe Yerli Üretim Gönülden Desteklenmeli”

» »
“Otomotiv Sektöründe Yerli Üretim Gönülden Desteklenmeli”
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, lüks otomobil, minibüs ve otobüslerin iç tasarımında ödüller kazanan işadamı Erbakan Malkoç'u...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, lüks otomobil, minibüs ve otobüslerin iç tasarımında ödüller kazanan işadamı Erbakan Malkoç'u makamında ağırladı. Otomobil sektöründe yerli üretim alanında yeni ufuklar açan Erbakan Malkoç'u tebrik eden Başkan Hüseyin Sözlü, "İş makinesi, kamyon ve otobüs filomuzu güçlendirirken, yerli imalat oranı en yüksek markalar arasında rekabet tesis ediyoruz. Otomotiv sektöründe yerli üretimin gönülden desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Türk girişimcisine örnek oldu

Başkan Hüseyin Sözlü, çırak olarak başladığı mesleğinde lüks otomobil, minibüs ve otobüslerin iç tasarımlarıyla Türk girişimcisine örnek olan Dizayn Tasarım şirketinin sahibi Erbakan Malkoç'u konuk etti. Bir grup Adanalı iş adamıyla Başkan Sözlü'yü ziyaret eden Erbakan Malkoç, Almanya, Rusya ve Körfez ülkelerinden getirilen lüks otomobil, minibüs ve otobüslerin iç tasarımını gerçekleştirip, ortalama dört misli fiyatla ihraç ettiklerini anlattı. Başkan Sözlü, 80 kişilik ekibiyle yılda ortalama 300 taşıtın tasarımını gerçekleştirip, Türkiye'ye döviz kazandıran Erbakan Malkoç'u tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

"Tercihimiz yerliden yana"

Otomotiv sanayinin Türkiye'de gelişmesi adına atılan adımların sevindirici olduğunu vurgulayan Başkan Hüseyin Sözlü, Adana Büyükşehir Belediyesi olarak iş makinesi, kamyon ve otobüs filosunu güçlendirirken, yerli imalat oranı en yüksek markalar arasında rekabet tesis ettiklerini bildirdi.

Adana'da otomotiv sektöründe ciddi yatırım yapan firmaların bulunduğunu ve yan sanayinin geliştiğini aktaran Başkan Sözlü, "Avrupa Birliği ve dünya pazarlarında Türk malının değerinin artması, yerli firmalarımızın büyümesini sağlamak için şuurlu tercihler yapmalıyız. Nitelikli, kaliteli, Avrupa Birliği ve dünya standartlarında üretilmiş ürünleri tüketmeli, kullanmalıyız. Bu manada da milliyetçilik yapıyoruz. Yerli üretimi, yerli teknolojiyi ve inovasyonu yükseltme noktasında sorumluluğa sahip olmamız ve böyle bir şuura ortaya koymamız gerekiyor" dedi.

"Türkiye, markalaştırma gücüne sahip"

Türk malı otomobil üretme noktasında yatırımların gerçekleşmesi için otomotiv sektörüne hukuki düzenlemelerin yanında gönülden destek verilmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Sözlü, "Yerli arabamız var, ama markamız yok. Oysa Türkiye bir ürünü tek başına marka getirebilecek güce sahip. Yerli taşıt üretiminde markalaşma konusunda daha çok çaba sarf edilmeli" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Başkan Sözlü, konuk işadamı Erbakan Malkoç'a plaket takdim edip, el dokuması Saimbeyli kilimi hediye etti.

“Otomotiv Sektöründe Yerli Üretim Gönülden Desteklenmeli”

“Otomotiv Sektöründe Yerli Üretim Gönülden Desteklenmeli”

“Otomotiv Sektöründe Yerli Üretim Gönülden Desteklenmeli”

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