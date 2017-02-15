Otopark Davası Sanığı Cinayet Anlarını Duruşma Salonunda Canlandırdı

Otopark ücreti nedeniyle İSPARK görevlisi Necmettin Yanık'ı ateş ederek öldürdüğü iddia edilen sanık, mahkemenin isteği üzerine silah yerine görüntülü...

Otopark ücreti nedeniyle İSPARK görevlisi Necmettin Yanık'ı ateş ederek öldürdüğü iddia edilen sanık, mahkemenin isteği üzerine silah yerine görüntülü kayıt yapan cihazın kumandasını kullanarak olay anını canlandırdı. Davayı karara bağlayan mahkeme, sanığı 25 yıl hapse mahkum etti.

Beyoğlu'nda 6 Nisan 2016 tarihinde Necmettin Yanık adlı otopark görevlisinin, park ücreti istediği bir aracın camından açılan ateş sonucu öldürülmesine ilişkin açılan dava karara bağlandı.

İstanbul 18'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Turgay Kızılay cezaevinden getirilirken, maktül Necmettin Yanık'ın ailesi adına bir avukat da duruşmada hazır bulundu.

"Ateş etmek isteseydim camı açıp ateş açardım"

Savunmasında, olay anı aracın arka sağ koltuğunda oturduğunu söyleyen sanık Kızılay, "O esnada silahı sakladığım yerden çıkarırken, elimde silah, göğüs hizasından biraz yukarıda ve elim tetikte olacak şekilde belki tetiğe de dokunmuş vaziyetteyken silah ateş aldı. Ateş etmek istemedim. Silahın ağzında mermi olduğunu bilmiyordum. Ateş etmek isteseydim camı açıp ateş açardım. Sarhoştum" dedi.

Sanıktan olay anını kumandayla canlandırması istendi

Savunmanın tamamlanmasını ardından mahkeme heyeti sanıktan, silahın ateş alma anı ve araçtaki oturma pozisyonunu göstermesi istedi. Salonda bulunan koltuklara oturtulan sanığın eline silah yerine SEGBİS ekranını(Sesli Görüntülü Bilişim Sistemi)çalıştıran kumanda verildi. Sanık iki kez olay anını canlandırdı.

"Keşke böyle olmasaydı"

Yanık ailesinin avukatı, sanığın cezalandırılmasını talep ederken, maktulün eşi Sevim Yanık, "Sanık eylemi kasten gerçekleştirmiştir. Ağırlaştırılmış müebbet cezası alsın. Çocuklarım babasız kaldı" dedi. Son sözü sorulan sanık Kızılay, "Keşke böyle olmasaydı. Kimseyi isteyerek öldürmedim. Zarar dahi vermek istemedim" ifadelerini kullandı.

25 yıl hapse çarptırıldı

Davayı karara bağlayan mahkeme oy çokluğuyla, sanık Turgay Kızılay'ı "kasten öldürmek" suçundan önce müebbet cezasına çarptırdı. Sanığın geçmişi ve yargılama aşamasındaki davranışlarını dikkate alan mahkeme bu cezayı 25 yıla indirirken, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 10 ay olmak üzere toplamda 25 yıl 10 ay hapse mahkum etti.

Üye hakim karara muhalefet şerhi koydu

Üye hakim Abdulkadir Ungan, sanığın olayın kasten işlediğine dair herhangi bir somut delil bulunmaması, alkolün etkisiyle hareketlerini kontrol edemeyerek silahın ateş almasına neden olduğu gibi gerekçelerle "kasten adam öldürmek" suçundan değil, "taksirle adam öldürmek" suçundan cezalandırılması kanaatine vararak karara muhalefet şerhi koydu.

Olayın geçmişi

Beyoğlu'ndaki bir otoparkta 6 Nisan 2016 tarihinde, iddiaya göre, Turgay Kızılay ve beraberindeki 2 kişi, bir mekanda eğlendikten sonra araçlarını park ettikleri yerden almaya gitmişlerdi. Otopark çıkışı İSPARK görevlisinin aracın yanına gelerek şoför mahallinde oturan şahıstan 13 TL otopark ücreti istediği, bu şahsın görevliye "Bozuk yok" yanıtı verdiği iddia edilmişti. Bunun üzerine arka koltukta oturan Turgay Kızılay'ın 15 TL çıkarıp öndeki şahsa, bu şahsın da parayı maktül Necmettin Yanık'a verdiği öne sürülmüştü. Bu sırada Turgay Kızılay'ın tespit edilemeyen bir nedenle bir el ateş ettiği belirtilmişti. Olayın ardından tutuklanan Turgay Kızılay hakkında "silahla kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.