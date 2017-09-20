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Otopark Görevlisi Darp Edildi

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Otopark Görevlisi Darp Edildi
Olay, akşam saatlerinde Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki pazaryerinin otoparkında meydana geldi.

Zonguldak'ta otopark görevlisi 3 kişi tarafından darp edildi.

Olay, akşam saatlerinde Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki pazaryerinin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, otoparkta görevli 58 yaşındaki Ali Y. otopark'a gelen bir araç sürücüsünden park ücreti istedi. Araç sürücü otopark ücreti vermek istemeyince otopark görevlisi otopark görevlisiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine araç sürücü ve yanında bulunan 2 kişi otopark görevlisi Ali Y.'nin kafasına demir çubukla vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile Ali Y., Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ali Y.'nin hayatı tehlikesinin olmadığı öğrenildi. 3 kişi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Karaelmas Polis Merkezine götürüldü.

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