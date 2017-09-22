Otopark Ve Dükkan Satış İhalesinde Süre Uzatıldı

Van Büyükşehir Belediyesinin çok katlı otopark ve 32 adet dükkan satışı için başlattığı ihale süreci uzatıldı.

Van Büyükşehir Belediyesinin çok katlı otopark ve 32 adet dükkan satışı için başlattığı ihale süreci uzatıldı. Dün yapılan ihalede dükkanların bir kısmı satılırken, çok katlı otopark ve kalan 28 dükkan için ihale süreci devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesince bir süre önce yapımı tamamlanan 424 araçlık çok katlı otopark ve giriş katında bulunan 32 adet dükkanın satışı için ihaleye çıkıldı. Van'ın en büyüğü olma özelliği taşıyan kameralı ve akıllı giriş-çıkış sistemi bulunan otopark ile dükkanlar için Büyükşehir Belediyesinde yapılan ihalede, dükkanların bir kısmı satıldı. Kalan dükkanlar ve otoparkın satışı için yeni bir süreç başlatıldı. İhale tarihleri, birinci oturum 27 Eylül Çarşamba, ikinci oturum ise 4 Ekim Çarşamba saat 13.30 olarak belirlendi. Çok katlı otopark ve dükkanlar için teklif vermek isteyenlerin bu tarihlerde Büyükşehir Belediyesinde belgeleri ile birlikte hazır bulunmaları gerekiyor.

Cumhuriyet, Maraş ve Ordu caddeleri gibi şehrin en değerli ve en yoğun noktalarının tam ortasında bulunan otopark ve dükkanlar, karlı bir yatırım yapmak isteyenleri bekliyor.