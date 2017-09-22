  • BIST 104.456
  • Altın 145,577
  • Dolar 3,4866
  • Euro 4,1793
  • Samsun 26 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 19 °C
  • İzmir 20 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 21 °C
  • Giresun 26 °C
  • Amasya 23 °C
  • Rize 25 °C
  • Trabzon 25 °C

Otopark Ve Dükkan Satış İhalesinde Süre Uzatıldı

» »
Otopark Ve Dükkan Satış İhalesinde Süre Uzatıldı
Van Büyükşehir Belediyesinin çok katlı otopark ve 32 adet dükkan satışı için başlattığı ihale süreci uzatıldı.

Van Büyükşehir Belediyesinin çok katlı otopark ve 32 adet dükkan satışı için başlattığı ihale süreci uzatıldı. Dün yapılan ihalede dükkanların bir kısmı satılırken, çok katlı otopark ve kalan 28 dükkan için ihale süreci devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesince bir süre önce yapımı tamamlanan 424 araçlık çok katlı otopark ve giriş katında bulunan 32 adet dükkanın satışı için ihaleye çıkıldı. Van'ın en büyüğü olma özelliği taşıyan kameralı ve akıllı giriş-çıkış sistemi bulunan otopark ile dükkanlar için Büyükşehir Belediyesinde yapılan ihalede, dükkanların bir kısmı satıldı. Kalan dükkanlar ve otoparkın satışı için yeni bir süreç başlatıldı. İhale tarihleri, birinci oturum 27 Eylül Çarşamba, ikinci oturum ise 4 Ekim Çarşamba saat 13.30 olarak belirlendi. Çok katlı otopark ve dükkanlar için teklif vermek isteyenlerin bu tarihlerde Büyükşehir Belediyesinde belgeleri ile birlikte hazır bulunmaları gerekiyor.

Cumhuriyet, Maraş ve Ordu caddeleri gibi şehrin en değerli ve en yoğun noktalarının tam ortasında bulunan otopark ve dükkanlar, karlı bir yatırım yapmak isteyenleri bekliyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Müdür Uçan Gazi Aileleri İle Yemekte Bir Araya Geldi22 Eylül 2017 Cuma 10:38
  • İpek Yolu Çizerleri Konak’ta22 Eylül 2017 Cuma 10:38
  • Beyşehir Belediyesi, İlçeye Tersine Göçü Toplu Konut Hamleleriyle Başlatacak22 Eylül 2017 Cuma 10:38
  • Büyükşehir İki Aileye Daha Yardım Elini Uzattı22 Eylül 2017 Cuma 10:38
  • Ekolojik Köy Projesi Çalışmalarında Sona Gelindi22 Eylül 2017 Cuma 10:38
  • Altıntaş’ta Termal Su Arama Çalışmaları22 Eylül 2017 Cuma 10:38
  • Erzurum’dan Marka Atılımı22 Eylül 2017 Cuma 10:28
  • İzmir “Unutmadı”22 Eylül 2017 Cuma 10:28
  • Vali Coşkun: "Vatandaş Başvurularını Hızlı Bir Şekilde Sonuçlandırın”22 Eylül 2017 Cuma 10:28
  • Akhisar’da Altyapısı Tamamlanan Mahallelerde Sıra Üstyapılarda22 Eylül 2017 Cuma 10:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti