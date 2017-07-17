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Otoparkçıların Kavgasında Gözaltına Alınan 9 Kişi Serbest Bırakıldı

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Otoparkçıların Kavgasında Gözaltına Alınan 9 Kişi Serbest Bırakıldı
Afyonkarahisar'da geçtiğimiz günlerde iki farklı otopark firması çalışanları arasında yaşanan silahlı kavga sonrası gözaltına alınan 13 şüpheliden...

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz günlerde iki farklı otopark firması çalışanları arasında yaşanan silahlı kavga sonrası gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kentte geçtiğimiz hafta yapılan otopark ihalesinden birkaç gün sonra iki firmanın tarafları arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle Milli Birlik Caddesi üzerinde kavga çıkmıştı. Kavga taraflarından birisinin diğer grup üyelerinin üzerine pompalı tüfekle ateş ederek araç ile kaçtıkları iddia edilmişti. Olay sonrası Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından operasyon başlatılmış ve her iki gruptan Ş.Y., A.K., M.G., F.G., A.G., M.Y., H.Ş., M.S., Y.A., Y.G., H.Ç., E.K. ve S.Ç. isimli 13 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonun ardından emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheliden 9'u adliyeye sevk edilmişti. Şahısların tamamı çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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