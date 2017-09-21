Otoyolda Geri Geri Gelirken Tır Çarptı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Niğde'de otoyolda geri geri gelirken tırın çarptığı otomobil hurdaya döndü.

Niğde'de otoyolda geri geri gelirken tırın çarptığı otomobil hurdaya döndü. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Niğde-Adana otoyolu Ulukışla- Eminlik gişelerinde meydana geldi. İddiaya göre Abitter T.'nin kullandığı 42 ESV 29 plakalı otomobil girdiği yanlış yoldan geri geri çıkarken Orhan K. yönetimindeki 01 AFH 06 plakalı tır otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Abitter T.(66), İhsan D. (20), Ayşe D. (55), Havana D. (48) ve Hülya D. (39) yaralandı. Yaralılar ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Hülya D. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tır sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.