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Oturarak Voleybol Müsabakaları Start Alıyor

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Oturarak Voleybol Müsabakaları Start Alıyor
Diyarbakır Ortopedik Engellilergücü Spor Kulübü, Oturarak Voleybol 1. Ligi'nin ilk maçına Karabük'te çıkacak.

Diyarbakır Ortopedik Engellilergücü Spor Kulübü, Oturarak Voleybol 1. Ligi'nin ilk maçına Karabük'te çıkacak.

Diyarbakır Ortopedik Engellilergüzü Spor Kulübü, Karabük'te katılacakları turnuva öncesi hazırlıklarını tamamladı. Yarın oturarak Voleybol 1. Lig maçlarına katılmak üzere Karabük'e gidecek olan kulüp oyuncularının en büyük hedefi, Diyarbakır'ın adını en iyi şekilde duyurmak.

Katılacakları turnuva öncesi bir açıklama yapan Diyarbakır Ortopedik Engellilergücü Spor Kulübü Başkanı Nizamettin Karaçam, Diyarbakır Ortopedik Engellilergücü Spor Kulübü'nün Karabük'te turnuvaya katılacağını söyledi. Oturarak Voleybol 1. Ligi'nin ilk maçına çıkacaklarına değinen Karaçam, Karabük'teki ilk etap bittikten sonra ikinci etabı Zonguldak'ta, final etabı ise Adana'da olacak" dedi.

İmkansızlıklar içinde çalışmaları sürdürüyorlar

Diyarbakır Ortopedik Engellilergücü Spor Kulübü'nün bütçesinin bulunmadığını ifade eden karaçam, "Bütçemiz olmadığı için ilk etapta valilikten talepte bulunduk. Valilik maddi anlamda bize destek verdi. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'dan ulaşım talebinde bulunduk. Bize kendileri araç tahsis etti. Buradan Cumali Başkana sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Şakir Bey de yardımlarını bizden esirgemedi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir de bize yardımlarda bulundu. Bütçemiz hiç yok, bize yardım eden herkese teşekkür ediyoruz. Kulübümüzün bulunduğu binada hiçbir eşyamız bulunmuyor. Oturacağımız bir koltuğumuz bile yok. Biz bunca imkansızlığa rağmen oturarak voleybol maçlarında Diyarbakır'ı en iyi şekilde temsil ederek bizlere katkıda bulunanlara en güzel hediyeyi vermeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

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