Ötv İndirimi Beyaz Eşya Satışlarını Olumlu Etkiledi

Beyaz eşya alacak olan vatandaşlara fırsat sağlayacak olan ÖTV indirimi, hem vatandaşları hem de satıcıları memnun etti.

Beyaz eşya alacak olan vatandaşlara fırsat sağlayacak olan ÖTV indirimi, hem vatandaşları hem de satıcıları memnun etti. Esnaflar, indirimin üreticiden tüketiciye kadar herkesi olumlu yönde etkilediğini belirtti.

Birçok sektörde olduğu gibi beyaz eşya ve teknolojik ürün üreticileri, son dönemlerde yaşanan olaylardan olumsuz etkilendi. Hem üreticiye hem de tüketiciye yansıyan olumsuz faktörler sonrasında hükümet yetkilileri, geçen haftalarda yaşanan olumsuzlukların önüne geçebilmek adına ÖTV indirimi kararı aldı. ÖTV indiriminin üreticiden tüketiciye nasıl bir etki oluşturduğunu anlatan beyaz eşya satıcıları, özellikle 15 Temmuz Darbe Girişiminin ülkede ciddi olumsuz sonuçlara yol açtığını belirttiler. Satıcılar, "ÖTV indirimi hükümet tarafından alınan kesinlikle doğru bir karar ama yeterli değil. Dolar ve Euro bizi etkiliyor. Bu da üreticiden tüketiciye kadar herkesi etkileyebiliyor. Elektronik ürünlerde dışa bağımlılığımız fazla olduğu için etkileniyoruz. Hammaddeler veya kimyasallar ülkemizde işlense bile bunların satış fiyatları Dolar ve Euro bazında hesaplanıyor. Çünkü ÖTV indirimi ortalama yüzde 6,7 oranında. Bizim beklediğimiz sonucu şu an itibariyle karşılamış değil. Tabi bunun sebepsel faktörlerinde birçok etken de var. Mevsimsel faktörlerde var. Şu anda havaların soğuk olmasından dolayı insanların öncelikleri farklılaşıyor. Beyaz eşya biraz daha ikincil, üçüncül ihtiyaç haline geliyor bu dönemlerde. Yaza doğru daha iyi bir satış olacağı düşünüyoruz. Hükümet tarafından atılan çok doğru yerinde bir adım. Muhakkak ki satışlarımızda ÖTV indirimin olumlu bir etkisi var. Buna da şükürler olsun. ÖTV indirimi sebebiyle biraz hareketlenme var. İndirimden önce neredeyse hiç satış yapamadığımız günler olurken indirim yapıldıktan sonra müşteri sayısında bir artış oldu. ÖTV indirimi satışlara yansımaya başladı yavaş yavaş. İnsanların kendini rahat hissetmesi, stresten sıkıntıdan uzak durması gerekiyor" dedi.

"Vatandaşlar kaliteli ürünleri uygun fiyata almak istiyor"

Beyaz eşyalarda teknolojinin çok önemli olduğunu vurgulayan satıcılar, "Vatandaş beyaz eşyada uygun fiyat kaliteli marka istiyor" diyerek, "Teknoloji birçok sektörde geliştiği gibi beyaz eşya sektöründe de gelişiyor. Beyaz eşya firmaları teknolojiyi daha yakından takip etmeye ve uyum sağlamaya çalışıyor. Tabi bu çok hızlı olabilecek bir dönüşüm değil. Zaman içerisinde olabilir. Vatandaşlar kaliteyi uygun fiyatla tercih ediyor. Satışlarımız dönemsel olarak değişiyor. Yaz dönemi; klima, buzdolabı, derin dondurucu gibi eşyalar tercih ediliyor. Evlenmelerinde yoğun olmasından dolayı bulaşık makinesi ve çamaşır makinesi gibi büyük ürünler talep ediliyor. Özel günlerin yaklaştığı zamanlarda da küçük ev aletlerinin popülaritesi artıyor" ifadelerini kullandı.

"ÖTV indiriminin etkisini biz gayet pozitif olarak görüyoruz"

Vatandaşların ÖTV ve Katma Değer Vergisini (KDV) birbiriyle karıştırdığını vurgulayan beyaz eşya satıcıları, son olarak şunları dile getirdi:

"Bazı vatandaşlar ÖTV indirimini KDV indirimi olarak anlamış vaziyette. Bu sebepten dolayı insanların indirimden beklentisi daha yüksek oluyor. Şimdi KDV ve ÖTV'nin farklı iki vergi olduğunu öğreniyorlar. Mart ve nisan aylarının başlamasıyla birlikte satışlarda ciddi bir artış olacağını bekliyoruz. Her şeye rağmen bu tarz ekonomik zorlukların, yüksek kurların yaşandığı bir zamanda bu ÖTV indirimin etkisini biz gayet pozitif olarak görüyoruz. Örneğin ÖTV indiriminden önce 2 bin 500 TL olan bir ürün ÖTV indiriminden sonra 2 bin 300 TL'ye düştü. 15 Temmuz gibi çok ciddi tramvatik bir olay biz de derin bir yara açmadı. Bu çok enteresandır. 10-15 yıl önce çok basit bir olay, bir anayasanın fırlatılması bile ülkemizde çok yüksek faizlere sebep olurken 15 Temmuz'da darbe girişimi olmasına rağmen beklenilen zararı veremedi. Beklentimizin çok altında bir zarar gördük. Eskisine göre çok daha güçlü bir ülke haline geldiğimizin bir göstergesi. 2017'nin 2016'dan çok daha iyi olacağını düşünüyoruz."

Vatandaşlar da, uygulamadan memnun olduklarını anlattılar.