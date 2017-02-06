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Ötv İndirimi En Çok Taksicilere Yaradı

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Ötv İndirimi En Çok Taksicilere Yaradı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ticari araçların yenilenmesi için başlatılan ÖTV indiriminden yararlanan taksici esnafı, eski ticari taksilerini yenileri...

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ticari araçların yenilenmesi için başlatılan ÖTV indiriminden yararlanan taksici esnafı, eski ticari taksilerini yenileri ile değiştiriyor.

ÖTV indiriminden yararlanan Lüleburgazlı 7 taksici araçlarını yeniledi. Taksiciler, mevcut taksilerini piyasa değeri 70 ile 90 bin lira arasında olan modellerle değiştirdi. Lüleburgaz'da eski SSK Hastanesi olarak bilinen Devlet Hastanesi'nin 2. kısmında hizmet veren 11 araçlı SSK Taksi durağındaki şoförler, müşterilerinin konforu ve en iyi hizmet vermek amacıyla araçlarını yenilemeye başladıklarını söyledi. Müşterilere en iyi hizmeti sunduklarını dile getiren Kaya Vardar, "9 yıldır taksicilik yapıyorum. 58 yaşındayım. ÖTV indiriminden yararlandım ve eski aracımı yeniledim. Müşterilere en iyi ve en konforlu hizmet vermek için araçlarımızı yeniliyoruz. Müşterilerimiz bize lüks araçlarla gitmekten memnun olduklarını iletiyorlar" dedi.

"ÖTV indirimi biz taksiciler için çok iyi oldu"

Aynı durakta 9 yıldır taksicilik yapan Ahmet Sergin de ÖTV indiriminden yararlanarak yeni araç aldığını kaydetti. ÖTV indiriminden yararlanarak aracını değiştirdiğini kaydeden Sergin, "56 yaşındayım. Ben de ÖTV indiriminden yararlandım. ÖTV indirimi biz taksiciler için çok iyi oldu. Durağımızda 7 araba değişti. Diğer şoför arkadaşlarımız da araçlarını imkan dahilinde değiştirecekler" dedi.

18 yıldır taksicilik yapan Güner Kanık ise müşterilerin yeni araçlardan memnun olduklarını söyledi. Araçların konforunun arttığını aktaran Güner, "58 yaşındayım. Müşteriler yeni araçlardan çok memnun. Araçlarımızın konforu arttı. Biz durakta 11 aracız. Bir gün 6 taksi, bir gün 5 taksi olarak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunuyoruz. Durağımız 30 yıldır hizmet veriyor" şeklinde konuştu.

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