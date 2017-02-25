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ÖTV indirimi piyasaya yansımadı

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ÖTV indirimi piyasaya yansımadı
Samsun Mobilyacılar Odası Başkanı Ülker, Bakanlar Kurulu'nca mobilyalarda ki ÖTV oranının 30 Nisan'a kadar yüzde 8'e indirilmesi sonrasında piyasada bir canlanma olmadığını belirterek "Tüketicinin alım gücü düşük" dedi

Samsun Mobilyacılar Odası Başkanı İbrahim Ülker, Bakanlar Kurulu'nda alınan karar doğrultusunda beyaz eşya alımlarında 30 Nisan'a kadar ÖTV'nin sıfırlandığını, mobilyada ise yüzde 8'e indirildiğini hatırlattı. Piyasada bekledikleri bir hareketlenmediğini belirten Ülker " Vatandaşın alım gücü düşük.  Bu nedenle beklediğimiz hareketlenme yaşanmadı "dedi. 

Piyasada bir durgunluk olduğunu belirten Ülker," Bu tür tedbirler hemen etkisini göstermez. Şuanda bir hareketlenme yok. Kış ortası ve siyasi ortam nedeniyle bir karamsarlık var. Ayrıca tüketicinin gücü yok. Tüketici ekonomik olarak güçlenmediği takdirde bu tür tedbirlerin alınması pek fazla etki yaratmıyor. Esnafın ve vatandaşların borçları var. Esnaf faizsiz kredi almanın derdinde. Yeni düzenlemede önemli bir kıpırdanma beklemiyoruz "diye konuştu. 

MOBİLYACILAR SİTE ARAYIŞINDA 

Samsun'da Mobilyacılar Sitesi'nin oluşturulması konusunda girişimlerin devam ettiğini belirten Ülker şöyle devam etti; " Tekkeköy Belediyesi ile diyalog halindeyiz. Biz Meslek Sanayi Sitesi konseptinde bir alan oluşturulmasını planlıyoruz. Ön tarafta satış mağazaları arka tarafında üreticilerin yer aldığı. Bunun örneği Kayseri'de yapılıyor.  Görüşmelerin olumlu sonuçlanacağını kanatindeyiz."

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