Otyakmaz: "Net Bir Galibiyetle Maçı Aldık"

Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz 3-0 kazanılan Bandırmaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Net bir galibiyetle maçı aldık. Karşılaşmaya...

Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz 3-0 kazanılan Bandırmaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Net bir galibiyetle maçı aldık. Karşılaşmaya çok hızlı başladık. Hemen ilk dakikalarda golü bulunca bir rahatlık oldu. Rakip 10 kişi kalana kadar da net bir pozisyon bulamadı. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra da klasımız ortaya çıktı. Pek pozisyon vermeden, net bir galibiyetle maçı" dedi.

Başkan Otyakmaz karşılaşma sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bir iki şutun haricinde pek pozisyon vermeden, net bir galibiyetle maçı aldık. Karşılaşmaya çok hızlı başladık. Hemen ilk dakikalarda golü bulunca bir rahatlık oldu. Rakip 10 kişi kalana kadar da net bir pozisyon bulamadı. Rakip 10 kişi kaldıktan sonrada klasımız ortaya çıktı. Pek pozisyon vermeden, net bir galibiyetle maçı aldık. Son haftalarda da Bandırmaspor'un bir yükselişi vardı. İyi mücadele ettiler aslında. Bundan sonraki maçlarında sanki arzu ettikleri puanı alıp ligde kalabilecekler gibi geliyor. Taraftarımızı, takımımızı ve tüm şehrimizi tebrik ediyorum. Sahadaki taraftar açısından 10 bin barajını aşamamışsak bile gerçekten çok coşkulu, maçı isteyen, takıma katkıda bulunan bir taraftar kitlesi vardı. Onlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

"Gekas'ı şampiyon olarak uğurlayacağız"

Otyakmaz, Şanlıurfaspor maçında çapraz bağlarının kopması nedeniyle sezonu kapattığı belirtilen ve Bandırmaspor maçıyla yeniden sahalara dönen Theofanis Gekas ile ilgili olarak ise, "Kendi ülkesine gitti ve iyi bir tedavi süreci geçirdi. Güçlü de bir fiziği var. Bu maçta 10 dakikalık bir performans bulabildi. Bakalım bundan sonra da şartlar uygun olursa, yani burada oynayacağımız Malatyaspor maçı şampiyon olacağımız bir karşılaşma olursa, ona güzel bir uğurlama yaparız" diye konuştu.