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Ova Trafiği Yunuseli Yoluyla Rahatlayacak

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Ova Trafiği Yunuseli Yoluyla Rahatlayacak
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Yunuseli yolunun Dereçavuş'a uzatılması yönündeki çalışmaları denetledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Yunuseli yolunun Dereçavuş'a uzatılması yönündeki çalışmaları denetledi.

Trafiği rahatlatma yönündeki hamlelere devam ettiklerini belirten Başkan Altepe, bunlardan birinin de şu anda çalışmaları devam eden Yunuseli Kanalı'nın iki tarafındaki kara yolu olduğunu ifade etti. Yunuseli merkezine kadar gelen yolun uzatılacağını ve 3 kilometrelik mesafedeki Dereçavuş'a bağlanacağını söyleyen Başkan Altepe, inşaatın tamamlanmasının ardından Yunuseli merkezi kullanılmadan doğrudan kanal yoluyla Mudanya, Kurşunlu ve Yalova istikametlerine yolculuk yapılabileceğini vurguladı. İnşaat çalışmaları süren Yunuseli yolunun Armutköy ve Yeniceaabat'tan yapılacak bağlantılarla ovadaki trafiği önemli ölçüde rahatlatacağını ifade eden Başkan Altepe, "Böylece İstanbul ile Mudanya yolları yeni bir alternatif yola daha kavuşmuş olacak. Yunuseli semt merkezinin kullanma mecburiyeti ortadan kalkacak. Bu yolumuz inşallah mayıs ayı içerisinde bitecek. Şimdiden Bursa halkına hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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