  • BIST 105.040
  • Altın 146,309
  • Dolar 3,5157
  • Euro 4,1784
  • Samsun 19 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 15 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 27 °C
  • Sinop 20 °C
  • Giresun 19 °C
  • Amasya 21 °C
  • Rize 20 °C
  • Trabzon 25 °C

Öyle bir faydası varki...

»
Öyle bir faydası varki...
Vervavin bitkisinin faydaları

Eski çağlardan bu yana günümüze kadar gelen vervavin bitkisinin sağlık için inanılmaz faydaları bulunmakta… Vervavin bitkisi sindirim sistemi başta olmak üzere bir çok sağlık sorununa iyi geliyor. İşte vervavin bitkisinin faydaları…

Vervain tarih boyunca Persler, Romalılar, Mısırlılar ve İskandinavyalılar tarafından kullanıldı. Ayrıca Hipokrat'ın Vervain'i ateşli hastalıklarda ve veba için kullandığı söylenir. Aynı zamanda sağlıkaçısından birçok faydası bulunmaktadır.

İltihap kökenli hastalıkların oluşmasını önler. Hatta vücudunuzda var olan iltihabın yok olmasına yardımcı olur.

Anksiyete ve psikolojik problemleri olanların sıkıntılarını büyük ölçüde gidermeye yardımcı olur.

Sigaranın oluşturduğu kötü etkileri az da olsa gidermeye çalışır. Balgam söktürücü özelliği oldukça fazladır.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UZUN YAŞIN SIRRI; ZEYTİNYAĞI20 Eylül 2017 Çarşamba 12:58
  • SES ESTETİĞİNE TALEP ARTIYOR20 Eylül 2017 Çarşamba 12:56
  • Kanser Tedavisinde Yeni Bir Seçenek: Canlı İlaçlar!..20 Eylül 2017 Çarşamba 12:38
  • Dünyada ikinci kez Samsun'da görüldü19 Eylül 2017 Salı 17:31
  • GÖZ SAĞLIĞI OKUL BAŞARISINI ETKİLİYOR19 Eylül 2017 Salı 13:14
  • Açıkta Satılan Bitkilerin Tüketimine Dikkat19 Eylül 2017 Salı 13:12
  • Hayal kurmayı ihmal etmeyin, stresi siz yönetin!19 Eylül 2017 Salı 13:11
  • OKUL ÇANTASINDAKİ TEHLİKE “SKOLYOZ”19 Eylül 2017 Salı 13:03
  • Ani duygu değişimleri duygudurum bozukluğunun habercisi olabilir19 Eylül 2017 Salı 13:02
  • OKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN DÖRTTE BİRİNDE GÖZ KUSURU VAR!19 Eylül 2017 Salı 13:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti