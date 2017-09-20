Öyle bir faydası varki...

Vervavin bitkisinin faydaları

Eski çağlardan bu yana günümüze kadar gelen vervavin bitkisinin sağlık için inanılmaz faydaları bulunmakta… Vervavin bitkisi sindirim sistemi başta olmak üzere bir çok sağlık sorununa iyi geliyor. İşte vervavin bitkisinin faydaları…

Vervain tarih boyunca Persler, Romalılar, Mısırlılar ve İskandinavyalılar tarafından kullanıldı. Ayrıca Hipokrat'ın Vervain'i ateşli hastalıklarda ve veba için kullandığı söylenir. Aynı zamanda sağlıkaçısından birçok faydası bulunmaktadır.

İltihap kökenli hastalıkların oluşmasını önler. Hatta vücudunuzda var olan iltihabın yok olmasına yardımcı olur.

Anksiyete ve psikolojik problemleri olanların sıkıntılarını büyük ölçüde gidermeye yardımcı olur.

Sigaranın oluşturduğu kötü etkileri az da olsa gidermeye çalışır. Balgam söktürücü özelliği oldukça fazladır.