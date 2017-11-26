Canik Belediyesi tarafından yapılan Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı oyuncak müzelerinden Canik Oyuncak Müzesi açılışa hazırlanıyor. Müze kapsamında yerli oyuncak üretim atölyesi de kurulacak

Canik Belediyesi tarafından 'yeni neslin inşası' anlayışıyla Mevlana Eğitim, Kültür ve Yaşam Kampüsü içerisinde kurulan ve çalışmaları tamamlanan Oyuncak Müzesi açılışa hazırlanıyor.

Karadeniz'de ilk olma özelliği taşıyan ve Türkiye'nin en büyüğü olacak olan müzenin iç dekorasyon çalışmaları tamamlandı. Oyuncak Üretim Atölyesi de bulunacak ve çocuklar için eğitici bir merkez olacak olan müze içerisinde çocuklar doğum günü gibi özel günlerini de kutlayabilecek.

ÇOCUKLARIN UĞRAK MERKEZİ OLACAK

Tamamlandığında müzenin sadece Samsun'daki değil, Karadeniz Bölgesi'ndeki çocukların uğrak merkezi olacağına vurgu yapan Canik Belediye Başkanı Osman Genç, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın hayal dünyasını zenginleştirmek, geçmişten bugüne kadar oyuncakların serüvenini bir müzede anlatmak istedik. Canik Oyuncak Müzesi, çocuklar için bir eğitim merkezi olacak" dedi. Başkan Genç, "Samsunumuza farklılık kazandıracak ve şehrimizde çok farklı bir güzelliği ortaya koyacak güzel bir hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Müzemiz sadece Samsunlulara, çocuklara hizmet eden bir müze olmayacak. Canik Oyuncak Müzesi, Samsun'a gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olacak. Samsun'un turizmine kapı aralayan bir pencereyi de açmış oluyoruz" diye konuştu.N. Alper CABBAR

Canik Oyuncak Müzesi'nde çeşitli aktivitelerin yapılabileceği alanlar yer alıyor.

Canik Belediye Başkanı Osman Genç, "Çocuklarımız, baba ve annelerinin, hatta nine ve dedelerinin kendi dönemlerinde oynadıkları oyuncakları ve oyunları görme, öğrenme imkanı bulabilecekler" dedi.