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Oyuncak Silahı Getir Oyunu Kap

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Oyuncak Silahı Getir Oyunu Kap
Adana'da 5 yaşındaki çocuğun hırsız polis oynarken pompalı tüfekle evde babasını öldürmesi olayı gündemdeki sıcaklığını korurken, Bursa Büyükşehir...

Adana'da 5 yaşındaki çocuğun hırsız polis oynarken pompalı tüfekle evde babasını öldürmesi olayı gündemdeki sıcaklığını korurken, Bursa Büyükşehir Belediyesi, "silahtan oyuncak olmaz" kampanyası ile önemli bir sosyal sorumluluğa daha imza attı. Bursa Uludağ Kültür Sanat Eğitim Derneği'nin Büyükşehir Belediyesi destekleriyle düzenlendiği kampanyada oyuncak siyahlarını getiren 500 çocuğa mangala, tangram, ne kadar zekisin gibi akıl oyunları hediye edildi.

Büyükşehir Belediyesi, çocukların kişisel gelişimine yönelik önem bir projeye daha destek verdi. Bursa Uludağ Kültür Sanat Eğitim Derneği tarafından düzenlenen "silahtan oyuncak olmaz" kampanyasına destek veren Büyükşehir Belediyesi, oyuncak silahlarını getirip, teslim eden çocuklara zeka oyunları hediye etti.

Gerek şiddet içerikli bilgisayar oyunları gerekse şiddete televizyon programları çocukların kişisel gelişimi üzerinde olumsuz etki oluştururken, geçtiğimiz hafta Adana'da yaşanan olay bu gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi. Adana'da 5 yaşındaki çocuk evde hırsız polis oynadığı babasını pompalı tüfekle vurarak öldürmüştü. Oyuncak bile olsa silahların çocukları şiddete yönelttiğini belirten Bursa Uludağ Kültür Sanat Eğitim Derneği Kurucu Başkanı Gülçin Tereci, "Silahın oyuncak olamayacağını anlatmak için Büyükşehir Belediyesi ile ortak bir çalışma yaptık. Bu kampanyada oyuncak silahlarını getiren 500 çocuğa mangala, tangram, ne kadar zekisin gibi zeka oyunları hediye etti. Büyük bir katılım oldu. Ayrıca çocuklar da mutlu oldu. Bu tür kampanyaları daha da yaygınlaştırmak istiyoruz. Destekleri nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" dedi.

Oyuncak Silahı Getir Oyunu Kap

Oyuncak Silahı Getir Oyunu Kap

Oyuncak Silahı Getir Oyunu Kap

Oyuncak Silahı Getir Oyunu Kap

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