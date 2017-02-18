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Oyuncu Ve Şarkıcı Cem Belevi Trabzonlu Hayranlarıyla Buluştu

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Oyuncu Ve Şarkıcı Cem Belevi Trabzonlu Hayranlarıyla Buluştu
Oyuncu ve şarkıcı Cem Belevi, Trabzon'da düzenlenen etkinlikte hayranlarıyla bir araya geldi.

Oyuncu ve şarkıcı Cem Belevi, Trabzon'da düzenlenen etkinlikte hayranlarıyla bir araya geldi. "Alışamıyorum" adlı şarkısıyla büyük çıkış yakalayan genç sanatçı, hareketli şarkılarıyla hayranlarını coşturdu.

Alışveriş ve eğlence merkezi Forum Trabzon'da söylediği birbirinden hareketli şarkılarıyla hayranlarını coşturan Belevi, daha sonra hayranlarının kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Hayranlarına yeni bir albüm müjdesi veren Belevi, ayrıca film ve dizi sektöründe yeni projelerinin olabileceğini söyledi.

Hayranlarından yoğun ilgi gören Belevi, Trabzon'a ikinci kez geldiğini belirtirken, burada konser vermekten son derece mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

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