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Oyunlarda Tarihî İhanet

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Oyunlarda Tarihî İhanet
Çocuk kitapları yazarı Yalvaç Ural, bilgisayar oyunlarında çocuklara Kanuni ve Fatih gibi Türk büyüklerinin düşman gibi gösterilip öldürtüldüğünü...

Çocuk kitapları yazarı Yalvaç Ural, bilgisayar oyunlarında çocuklara Kanuni ve Fatih gibi Türk büyüklerinin düşman gibi gösterilip öldürtüldüğünü söyledi.

Yazdığı kitaplarla çocuklara hitap eden Yalvaç Ural, Bursa'da Lala Şahin Paşa Çocuk Kütüphanesinde ilkokul öğrencileriyle buluştu. Çocuklara bilgiyi drama oyunlarıyla veren Ural, miniklere keyifli anlar yaşattı. Ural, "Çocuklarla eğlenceli zaman geçirmeyi arzu ettim. Bunu drama ile yapıyorum. Ben çocuklara dersin bile böyle anlatılmasından yanayım. Bir Türkçe dersini bile oyun gibi oynayabilirsiniz. Çocuklarımızı sanal oyunlardan, televizyondaki vurdulu kırdılı filmlerden uzak tutmalıyız. Çocuklara özellikle gerilim, aksiyon, şiddet ve terör içerikli hiçbir şey izlettirmemeli. Bunları seyreden çocuklar içleri boş fertler olarak yetişiyor. Ben çocukların doğal büyümelerini ve sevgi içinde yeşermelerini, yabancılaşmamalarını istiyorum" dedi.

Sanal oyunlarda çocukların adeta birer Bizanslı gibi yetiştirilmek istendiğine dikkat çeken Yalvaç Ural, "Memleketimizde ve dünyanın her yerinde oynanan oyunların çoğunda benim kahramanlarımı öldürüyorlar. Bir çok oyunda Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim ve Turgut Reis öldürülüyor. Bir ülkeyi kendi kültüründen yabancılaştırmak ve uzaklaştırmak, kendi dilinden koparmak için böyle oyunlar piyasaya sürüyorlar. Çocuklar sanal alemde kendi geçmişini öldürmeye başlayınca, ilerde gerçekten öldürmeye başlıyor. Onlar bizim kahramanlarımızdır. Kimsenin onları oyun aleti yapıp çocuklarımıza düşmanmış gibi öldürtmesine ben izin vermem" diye konuştu.

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