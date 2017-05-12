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Öz: “Erzurum’un Değerli Kültür Elçisini Kaybetmekten Büyük Üzüntü Duydum”

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Öz: “Erzurum’un Değerli Kültür Elçisini Kaybetmekten Büyük Üzüntü Duydum”
AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, hayatını kaybeden Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal'la ilgili bir mesaj yayınlayarak, "Erzurum'un değerli kültür...

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, hayatını kaybeden Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal'la ilgili bir mesaj yayınlayarak, "Erzurum'un değerli kültür elçisini kaybetmekten büyük üzüntü duydum" dedi.

Başkan Öz, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Dokunaklı sesi, sade hayatı ve Dadaş duruşuyla gönüllere taht kurmuş Erzurum'un öz evladı vakur duruşlu, halk müziğimizin kültür elçisi, Erzurum'umuzun tanıtımında emeklerini fazlasıyla yapan yürekli evladımız değerli sanatçımız İbrahim Erkal'ın vefatından büyük bir üzüntü duydum. Sanat dünyasında yeri doldurulamayacak İbrahim Erkal kardeşimizin ismini Erzurum'da yaşatmaya hassasiyet göstereceğiz. Ülkemizin kültür elçisi değerli İbrahim Erkal'e Allah'tan rahmet, başta çocuklarına, eşine, Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Erzurum'un kültür elçisi İbrahim Erkal'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum."

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