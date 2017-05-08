Öz Finans İş Üyeleri Fidan Dikti

Öz Finans İş Sendikası, Erzurum Teknik Üniversitesi Kampüsü'nde "100 Üyeye 100 Fidan" kampanyası düzenledi.

Öz Finans İş Sendikası, Erzurum Teknik Üniversitesi Kampüsü'nde "100 Üyeye 100 Fidan" kampanyası düzenledi.

Erzurum İl Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinlikte, Öz Finans İş Sendikası Üyeleri adına üniversite kampüsünde fidanlar dikildi. Fidan dikim programına katılanlar adına açıklama yapan Temsilci Ümit Kağızmanlı, "Amacımız doğaya karşı görevimizi bir nebze olsun yerine getirmek. Sendika üyeleri arasındaki iletişimi artıran fidan dikim etkinliklerine her sene daha fazla fidan ile katkıda bulunacağız. Bugün her üyemiz adına 1 fidan dikerek 100 fidan dikimi gerçekleştirdik" dedi.