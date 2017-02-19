Samsunspor en kritik maçında rakibi Mersin İdmanyurdu’na evinde puan verdi.(1-1)

Samsunspor adeta harakiri yaptı.

Bunda maçın hakemi Tolga Özkalfa’nın da büyük hataları vardı.

Özkalfa bir değil, bir çok kez yanlış karar verirken; maçın sonucuna da etki yaptı.

Verdiği penaltı değildi.

Verdiği kırmızı-kart da kırmızı kartlık değildi.

Tolga Özkalfa bu yönetimiyle Samsunspor taraftarının aklında hep Öz-kalfa olarak kalacaktır.

Asla usta olamayacaktır…

Verdiği kararlarla maçı katleden Öz-kalfa’ya cevabı Samsunspor tribünleri şöyle verdi: ‘FUTBOLUN KATİLİ TÜRK HAKEMLERİ!’

Hakem Özkalfa, Samsunsporu maçın 18. Dakikasında on kişi bırakırken; Mersin İdmanyurdu’na da büyük avantaj sağlamış oldu.

Daha ne olsun ki?

Bir takım evinde bu kadar ezilir.

Bir takım evinde bu kadar lime lime doğranır.

Bir takım bu kadar mı sahipsiz olur?

‘Samsunspor’un her maçı final’ diye yazmıştım haftalar öncesinden…

Hakikaten de öyle değil mi?

Adanademirspor, Y.Malatyaspor, Sivasspor ve Mersin İdmanyurduspor maçı.

Samsunspor bu zorlu müsabakalardan sadece 4 puan çıkarabildi.

Yani 8 puan kayıp.

Mersin İdmanyurdu maçı 9 puanlık bir maçtı.

Olmadı.

Samsunspor taraftarının istediği olmadı.

Samsunspor daha cesur daha istekli oynamalı.

Tribünlerdeki coşkuya uymalı takım.

Bazı oyuncularda tribünlerdeki heyecan maalesef yok.

O ateşi o ışığı göremiyorum.

CEZA KAPIDA!

Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü cezası nedeniyle takımının başında değildi.

Özköylü’nün olmayışı sahada hissedildi.

Müsabaka zaman zaman gerildi.

Futbolcular da zaman zaman yapmamaları gereken o kadar iş yaptılar ki…

Bazı yöneticiler de görevlerinin ağırlığını maalesef kaldıramayıp Mersin İdmanyurdu’nun tahriklerine cevap verince ortalık karıştı.

Önce sözlü tartışma, sonra taraftara sıçradı bu olaylar daha sonrada bir iki taraftar sahaya indi.

Oldu mu şimdi?

Sonuç; Samsunspora en az 2 yada 3 maç ceza verilecek.

Ceza kapıda, bunun uçarı kaçarı yok…

Kendi bindiğimiz dalı kesiyoruz, farkında olan var mı?

HERKES DİKEN ÜSTÜNDE…

Zaten zor nefes alıyor takım.

Zaten herkes diken üstünde.

Zaten stres ve baskı eksik olmuyor oyuncularda.

İşte bu zor anlarda aklı-selim birinin ortaya çıkıp herkese ne yapıp ne yapmamaları gerektiğini tane tane anlatması gerekiyor.

Liderlik budur.

Baş olmak başkan olmak bunu gerektirir…

Samsunspor başkanı Erkurt Tutu da bunu maalesef göremedim.

Acı ama gerçek olan budur.

Başkan dediğin masaya yumruğunu vuracak!

Başkandan habersiz hiç kimse adım atamayacak.

Mersin İdmanyurdu maçında sahada olmaması gereken o kadar insan vardı ki…

Bunu mu gördüm sadece?

Aslında göze batanları ve olayları ateşleyenleri herkes görüyor.

Konu Samsunspor olunca basın olarak çoğu detayı görmüyoruz bile…

Fakat hiç kimse nedense kendi kapısının önünü temizlemiyor.

BİR SES ÇIKMALI!

Bu arada Samsunspor’un hakkının ve puanlarının göz göre göre çalındığını da hiç kimse inkar dahi edemez.

Bir ses çıkmalı Samsunspor’dan.

Nasıl ki; Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919’daSamsun’açıktığında ‘Bizi azmimiz ve kararımız kurtaracaktır!’dediği gibi bir ses çıkmalı.

Bir ses çıkmalı Samsunspor’dan; ‘yıkılmadık ayaktayız!’der gibi.

Bir ses çıkmalı Samsunspor’dan;‘yiğit düştüğü yerden kalkar!’der gibi.

Bir ses çıkmalı Samsunspor’dan; ‘tek tek eriyoruza inat!’ ‘buradayız’ der gibi.

Bir ses çıkmalı Samsunspor’dan; ‘KURTULUŞ MÜCADELESİ BAŞLIYOR HAZIR OLUN!’ diye.