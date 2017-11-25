  • BIST 104.539
  • Altın 163,884
  • Dolar 3,9376
  • Euro 4,6999
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 4 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 9 °C

Öz Taşıma-iş Başkanı Toruntay’dan Kış Lastiği Açıklaması

» »
Öz Taşıma-iş Başkanı Toruntay’dan Kış Lastiği Açıklaması
Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "Kış lastiği "hususi" olarak tescil edilen araçlarda zorunlu değil, ancak ağır kış şartlarında...

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "Kış lastiği "hususi" olarak tescil edilen araçlarda zorunlu değil, ancak ağır kış şartlarında kış lastiğinin takılması ve o şekilde yola çıkılması çok önemli" dedi

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, kış lastiği takma zorunluluğu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Toruntay, "2011 yılında çıkarılan 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği kullanmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu hale getirildi. Hususi olarak tescil edilen araçlar için böyle bir zorunluluk yasamıza göre yok, ancak can ve mal güvenliğimiz için hususi araçlar da kış lastiklerini takmalı. Kış aylarına uygun olarak üretilen bu lastikler ağır kış şartlarında oldukça büyük önem arz ediyor. Taşımacılık sektöründe hizmet veren bir sendika olarak, bu konuyu oldukça önemsiyoruz. Bu vesileyle tüm sürücülerimize, zorunlu olsun olmasın kış lastiklerini takarak yola çıkmalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kaydetti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Ercan Şimşek: Yerli Otomobil Üretimi İçin En Uygun İl Kütahya25 Kasım 2017 Cumartesi 09:53
  • Uşaklı Öğrenciler Dumlupınar Şehitliği’ni Ziyaret Etti25 Kasım 2017 Cumartesi 09:53
  • Başkan Tuna: “Beypazarı’nın Yeri, Benim Nazarımda Ayrıdır”25 Kasım 2017 Cumartesi 09:48
  • 2 Aydır Göremediği Babasına Kavuştu, Türkiye’yi Ağlattı25 Kasım 2017 Cumartesi 09:43
  • Dev Gemi Çanakkale Boğazı’ndan Geçti25 Kasım 2017 Cumartesi 09:43
  • Öz Taşıma-iş Başkanı Toruntay’dan Kış Lastiği Açıklaması25 Kasım 2017 Cumartesi 09:38
  • Türkegül Kocaoğlu’ndan İki Koca Yüreğe Teşekkür25 Kasım 2017 Cumartesi 09:33
  • Antalya Emniyetinden Çallı Kavşağı Açıklaması25 Kasım 2017 Cumartesi 09:28
  • Rektör Bağlı: "Chp, Ak Parti’ye Muhalif Olmak İçin Terör Sopası Kullanıyor"25 Kasım 2017 Cumartesi 09:28
  • Turizm Sektöründe Bir İlk25 Kasım 2017 Cumartesi 09:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti