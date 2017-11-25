Öz Taşıma-iş Başkanı Toruntay’dan Kış Lastiği Açıklaması

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "Kış lastiği "hususi" olarak tescil edilen araçlarda zorunlu değil, ancak ağır kış şartlarında...

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "Kış lastiği "hususi" olarak tescil edilen araçlarda zorunlu değil, ancak ağır kış şartlarında kış lastiğinin takılması ve o şekilde yola çıkılması çok önemli" dedi

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, kış lastiği takma zorunluluğu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Toruntay, "2011 yılında çıkarılan 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği kullanmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu hale getirildi. Hususi olarak tescil edilen araçlar için böyle bir zorunluluk yasamıza göre yok, ancak can ve mal güvenliğimiz için hususi araçlar da kış lastiklerini takmalı. Kış aylarına uygun olarak üretilen bu lastikler ağır kış şartlarında oldukça büyük önem arz ediyor. Taşımacılık sektöründe hizmet veren bir sendika olarak, bu konuyu oldukça önemsiyoruz. Bu vesileyle tüm sürücülerimize, zorunlu olsun olmasın kış lastiklerini takarak yola çıkmalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kaydetti.