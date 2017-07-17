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Öz Taşıma İş Sendikası 15 Temmuz’u Unutmadı

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Öz Taşıma İş Sendikası 15 Temmuz’u Unutmadı
HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "15 Temmuz; tişörtünü, gömleğini çıkartarak...

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "15 Temmuz; tişörtünü, gömleğini çıkartarak tankın egzozuna tıkayan, helikopterden asker üniformalı hainlerin kurşunlarına göğsünü geren, hızla gelen tankın altına yatan bizim halkımızın yazmış olduğu bir destandı" dedi.

15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla Öz Taşıma İş Sendikası tarafından "15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Anma Programı" düzenlendi. Anma programında konuşma yapan Toruntay, "Halkımızın kararlı tutumu, Allah'ın yardımı ve idarecilerin basireti ile birlikte ülkemiz sağ salim bu günlere ulaşmış oldu" diye konuştu.

"15 Temmuz halkımızın yazmış olduğu bir destan"

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Türk halkının tutumuna dikkat çeken Mustafa Toruntay, "Halkımız kararlı tutumu, Allah'ın yardımı ve idarecilerin basireti ile birlikte ülkemiz sağ salim bu günlere ulaşmış oldu. Tabii 15 Temmuz'da yaşanan hadiseleri, emperyalist güçlerin ülkemiz üzerinde oynamış olduğu oyunları geçmişten birçoğumuz biliyoruz ama bilmeyenlerimiz de vardı. Emperyalist güçlerle beraber hain FETO'cülerin yapmış olduğu darbe girişimine karşı halkımızdan büyük bir destek geldi. 15 Temmuz, tişörtünü, gömleğini çıkartarak tankın egzozuna tıkayan, helikopterden asker üniformalı hainlerin kurşunlarına göğsünü geren, hızla gelen tankın altına yatan bizim halkımızın yazmış olduğu bir destandı" ifadelerini kullandı.

"Sık sık gündeme taşımalıyız"

Türkiye'de geçmişte yaşanmış darbeler ve muhtıralara örnek vererek bu tür hadiselerin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Toruntay, "15 Temmuz'ları Allah bir daha yaşatmasın. Fakat bunları sık sık gündeme taşımaz, konuşmazsak, bunları gelecek nesillerimize aktarmazsak, geçmişte yaşadıklarımızı unutursak; Allah göstermesin daha vahim olaylarla karşılaşabiliriz. Türkiye'de geçmişte darbeler, ihtilaller, muhtıralar oldu, 28 Şubat oldu ama biz bunları çok çabuk unutuyoruz ya da o gün çile çekmişleri çok çabuk unutuyoruz. Onun için inşallah üzerimize düşeni yaparız" şeklide konuştu.

Sendika binasında düzenlenen anma etkinliğine AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay ve 15 Temmuz gazileri katıldı.

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