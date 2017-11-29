Öz Taşıma-iş Sendikası Genel Başkanı Toruntay’dan Kandil Mesajı

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "Sayısız güzelliklerin yaşandığı bu müstesna gecenin tüm İslam coğrafyasında ve tüm dünyada...

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "Sayısız güzelliklerin yaşandığı bu müstesna gecenin tüm İslam coğrafyasında ve tüm dünyada şefkat, sevgi, hoşgörü, adalet ve huzur ikliminin hakim olmasına vesile olmasını diliyor, milletimizin ve tüm İslam aleminin Mevlid Kandili'ni tebrik ediyorum" dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Vekili ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Toruntay mesajında, "Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) bu mübarek gecede dünyaya gelmiştir. Mevlid Kandili Hz. Peygamberin insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlakıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir. Tazelenmek ve arınmak için büyük bir fırsat olan bu mübarek geceyi iyi değerlendirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle sayısız güzelliklerin yaşandığı bu müstesna gecenin tüm İslam coğrafyasında ve tüm dünyada şefkat, sevgi, hoşgörü, adalet ve huzur ikliminin hakim olmasına vesile olmasını diliyor, milletimizin ve tüm İslam aleminin Mevlid Kandili'ni tebrik ediyorum" dedi.