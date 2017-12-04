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Öz Taşıma-iş Sendikası Genel Başkanı Toruntay’dan Madenciler Günü Mesajı

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Öz Taşıma-iş Sendikası Genel Başkanı Toruntay’dan Madenciler Günü Mesajı
Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "Yerin binlerce altında gece gündüz demeden çalışarak ülke ekonomisine katkı sağlayan tüm...

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "Yerin binlerce altında gece gündüz demeden çalışarak ülke ekonomisine katkı sağlayan tüm madencilerimizin 4 Aralık Madenciler Günü'nü tebrik ediyorum" dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü yayımladığı mesajla tebrik etti. Toruntay mesajında, "Dünyanın en zor mesleklerinden biri olan madencilik, çağlar boyunca gelişime en büyük katkı sunan sektörlerden biri olmuştur. İçinde bulunduğumuz yüzyılda da yeraltı kaynakları insanın yaşamını sürdürülebilmesinde belirleyici olmuş en önemli etkendir. Yeraltı kaynaklarımızı her türlü tehlike ve zorluk altında inatçı doğa koşullarıyla mücadele ederek çıkaran madenci kardeşlerimize toplum olarak vefa borcumuz vardır. Çünkü, yer altında çalışan her bir emekçimizin döktüğü ter ülkemizin gelişmesi ve ilerlemesine katkı anlamına gelmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle yerin binlerce altında gece gündüz demeden çalışarak ülke ekonomisine katkı sağlayan tüm madencilerimizin 4 Aralık Madenciler Günü'nü tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

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