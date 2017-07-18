ÖZALAN: ŞAMPİYONLUĞA İLK HEDEF '41 PUAN'

Samsunspor Teknik Direktörü Alpay Özalan, Nuri Asan Tesisleri’nde gazetecilerle bir araya geldi. Erzurum Kampını değerlendiren Özalan, riski seven bir teknik adam olduğunu ifade ederek ilk yarı hedefini ise 41 puan olduğunu söyledi

İKİNCİ KAMP BUGÜN BAŞLIYOR

Kırmızı-Beyazlı ekipte ikinci etap kampı başlıyor. İdman öncesinde Nuri Asan Tesisleri’nde basın mensupları ile bir araya gelen teknik direktör Alpay Özalan, önemli açıklamalarda bulundu. İkinci etap Kampını da Erzurum’da yapacaklarına dikkat çeken Özalan, “İkinci etap kampı için Erzurum’a hareket edeceğiz. Bu dönemde dört hazırlık maçı yapmayı planlıyoruz. 29 Temmuz’da Ankaragücü ile sezon açılış maçını oynayacağız. Bundan birkaç gün sonrada bir Süper Lig takımı ile hazırlık maçı yaparak sezona başlayacağız” ifadelerini kullandı.

YABANCILARDA NOKTA ATIŞI

Yabancı transferleri konusunda da açıklamalarda bulunan Özalan, “Yabancılarla ilgili olarak görüştüğümüz, anlaşma aşamasında geldiğimiz oyuncular var. Öncelikle karakter anlamında bu formayı taşıyabilecek oyunculara ihtiyacımız var. Takıma katkı sağlayacak, doğru adamı bulma çabasındayız. Bulduğumuz futbolcular var. Hafta sonuna kadar bu isimleri Sportif direktörümüz açıklayacaktır. Nokta transferi yapmak için çok mücadele ediyoruz. Biz bugünü geçirmek istemiyoruz. Uzun vadeli yararlanacağımız yabancılar peşindeyiz” diye konuştu.

BU HEDEF BENİ ŞAMPİYON YAPAR

Lig’de ilk yarıda alınan puanların çok önemli olduğunu dile getiren Özalan, “bu ligde ilk devrede aldığınız puanlar, sizin ikinci yarıda kaderinizi belli eder. İlk yarı maksimum puanları toplamamız gerekiyor. Sizlere abartılı gelebilir ama benim ilk yarı hedefim 41 puan. İddialı olmayacaksak benim burada işim yok. Ben büyük değil iddialı konuşurum. İddialı konuştuğum her şeyi şimdiye kadar başardım. İlk yarıda alacağım 41 puan beni şampiyon yapar. Eskişehirspor’da görev yaparken altı puanım silinmeseydi, liderdim” şeklinde konuştu.

BÖYLE BİR AÇIKLAMAM OLMADI

Erzurum’da yaptıkları kamp süresince açıklama yapmadığı halde kendi hakkında çıkan haberlerle ilgili olarak konuşan teknik patron Özalan, “Erzurum Kampında oyuncular ve benim aramdaki diyaloglar la ilgili açıklama yapmadığım halde çıkan haberler olduğunu gözlemledim. ‘Takımda istemiyor’ gibi haberler yapılan Alperen Pak, kampa en çalışkan oyuncularımdan birisiydi. Kendisine verdiğim görevi eksiksiz yerine getirdi. Dolayısı bu tip haberler yapılmadan önce benimle iletişime geçilirse en doğru bilgiyi benden alınabilir” şeklinde konuştu. Özalan, 5+2 yabancı kontenjanını tamamı ile kullanacaklarını söyledi.