ÖZALAN YARIN SAMSUN'DA

Samsunspor teknik direktörü Alpay Özalan'ın da yer aldığı UEFA Pro Lisans Kursu'nun ilk etabı dün sona erdi. Özalan yarın Samsun'da olacak ve kulüple birlikte Omimpiyat Oyunlarının açılışına katılacak

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından organize edilen, Samsunspor teknik direktörü Alpay Özalan'ın da yer aldığı Erzurum SWAY Otel'de gerçekleştirilen UEFA Pro Lisans Kursu'nun ilk etabı sona erdi. Teknik Patron Özalan, yarın Samsun'da olacak. Yönetimteknik ekip ve oyuncularla birlikte Olimpiyat Oyunları açılmışına katılacak olan Özalan, sonrasında ikinci etap kampı için kafile ile birlikte hareket edecek. Bir sıkıntı çıkmaması halinde ikinci kampın da Erzurum'da yapılacağı öğrenildi.