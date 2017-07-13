Özalp İlçesinde ‘15 Temmuz’ Yürüyüşü

Van'ın Özalp Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından 15 Temmuz'un yıldönümü nedeniyle yürüyüş düzenlendi.

Van'ın Özalp Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından 15 Temmuz'un yıldönümü nedeniyle yürüyüş düzenlendi.

Cumhuriyet Caddesi'nde başlayan yürüyüşe; Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardır, İlçe Müftüsü Nihat Koç, Milli Eğitim Müdürü M. Salih Aksoy, AK Parti İlçe Başkanı Orhan Yıldırımçakar, daire amirleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, mahalle muhtarı ve vatandaşlar katıldı. Bayrak dağıtımının ardından "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez", "Ya Allah, Bismillah Allah-u Ekber" sloganları ile yürüyüşe geçen kalabalık, Barış Parkı önünde okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İlçe Müftüsü Nihat Koç'un yapmış olduğu duanın ardından dağıldılar.