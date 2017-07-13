  • BIST 104.210
  • Altın 139,874
  • Dolar 3,5728
  • Euro 4,0685
  • Samsun 28 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 34 °C
  • İzmir 38 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 26 °C
  • Giresun 25 °C
  • Amasya 32 °C
  • Rize 26 °C
  • Trabzon 26 °C

Özalp İlçesinde ‘15 Temmuz’ Yürüyüşü

» »
Özalp İlçesinde ‘15 Temmuz’ Yürüyüşü
Van'ın Özalp Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından 15 Temmuz'un yıldönümü nedeniyle yürüyüş düzenlendi.

Van'ın Özalp Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından 15 Temmuz'un yıldönümü nedeniyle yürüyüş düzenlendi.

Cumhuriyet Caddesi'nde başlayan yürüyüşe; Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardır, İlçe Müftüsü Nihat Koç, Milli Eğitim Müdürü M. Salih Aksoy, AK Parti İlçe Başkanı Orhan Yıldırımçakar, daire amirleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, mahalle muhtarı ve vatandaşlar katıldı. Bayrak dağıtımının ardından "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez", "Ya Allah, Bismillah Allah-u Ekber" sloganları ile yürüyüşe geçen kalabalık, Barış Parkı önünde okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İlçe Müftüsü Nihat Koç'un yapmış olduğu duanın ardından dağıldılar.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bitlis’te ‘15 Temmuz’ Açıklaması13 Temmuz 2017 Perşembe 18:28
  • Ak Parti Mahmudiye Teşkilatından Vali Çakacak’a Ziyaret13 Temmuz 2017 Perşembe 18:23
  • Bitlis’te “Sokak Sağlıklaştırılması” Projesi13 Temmuz 2017 Perşembe 18:23
  • Belediye Başkanı Polat’tan 15 Temmuz Çağrısı13 Temmuz 2017 Perşembe 18:23
  • Beü Moda Yönetimi Programı Açıldı13 Temmuz 2017 Perşembe 18:23
  • Şehit Ailelerine “15 Temmuz” Ziyareti13 Temmuz 2017 Perşembe 18:23
  • Nusaybin Yakıt Deposunda Kaçak Telefon Ele Geçirildi13 Temmuz 2017 Perşembe 18:18
  • Aydın Ak Parti Şehitler İçin Mevlit Okundu13 Temmuz 2017 Perşembe 18:18
  • Balıkesir Ticaret Borsası Faruk Kula:13 Temmuz 2017 Perşembe 18:13
  • Şehitler Anısına Kan Bağışı13 Temmuz 2017 Perşembe 18:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti